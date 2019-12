Il ruggito di Ibra: «Lotterò per cambiare il corso della stagione e centrare i nostri obiettivi»

Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: lo svedese ha voluto subito suonare la carica

Finalmente è ufficiale, dopo settimane di trattative estenuanti Zlatan Ibrahimovic è nuovamente un giocatore del Milan. A comunicarlo ufficialmente è il club rossonero, che ha annunciato il ritorno dello svedese anche su Twitter:

Ibra, come si legge dal comunicato del Diavolo, ha voluto suonare immediatamente la carica a tutto l’ambiente. Queste le sue parole: «Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo. Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi».