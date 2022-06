Il programma dell’estate del Milan: si partirà il 4 luglio

Ecco il programma estivo del Milan: dal ritiro alle amichevoli pre-campionato

Il programma dell’estate del Milan partirà ufficialmente il 4 luglio 2022 con il raduno a Milanello. Quel giorno il gruppo non sarà al completo visto che mancheranno quei giocatori impegnati fino a qualche giorno fa con le rispettive nazionali: per questi calciatori, il ritrovo sarà il 14 luglio.

Il 16 luglio, è invece in programma la prima amichevole estiva contro il Colonia per la Telekom Cup, mentre dal 23 al 27 luglio il Milan sarà in Austria per un breve ritiro, durante il quale ci saranno anche due amichevoli.