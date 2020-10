Il Napoli sbanca Benevento ma che ansia per Gattuso al minuto 97 – FOTO

Il Napoli esce vittorioso dal match della quinta giornata contro il Benevento: una gara che ha suscitato ricordi spiacevoli all’ex Milan

Il Napoli batte il Benevento 2-1 e si porta a momentaneamente al secondo posto in classifica a meno uno dal Milan capolista a quota 12 punti. Un successo sofferto per il tecnico campano che, oltre a sfidare l’ex compagno in rossonero Filippo Inzaghi, ha dovuto rivivere una pagina spiacevole del proprio recente passato.

Al minuto 97 un corner in favore dei padroni di casa ha spinto anche il portiere delle streghe in area di rigore per cercare di trovare l’insperato pareggio nei minuti di recupero: una scena che ha ricordato sicuramente a Gattuso quanto accaduto con Brignoli, sempre a Benevento, quando allenava il Milan.