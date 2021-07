Il Milan vuole Dalot: ipotesi prestito con diritto ancora possibile

Il Milan vuole Diogo Dalot, i rossoneri pensano ancora al portoghese per la corsia di destra e sinistra. Un giocatore che…

Qualità in mezzo al campo e spinta sulle fasce: il nuovo Milan vuole avere sistemi di gioco alternativi e imprevedibili. Occorrono giocatori che sappiano adattarsi a più soluzioni e per questo in cima ai desideri per le corsie vi sarebbe sempre Diogo Dalot.

L’ipotesi di prestito con diritto di riscatto, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sarebbe ancora possibile.