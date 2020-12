Il Milan si conferma in vetta, Inter a -1. Il Napoli frena, la Juve rallenta e la…

Nulla di scontato ai piani alti della classifica. Il Milan pareggia ma è sempre primo, l’Inter vola a -1, frenata del Napoli e sesto pareggio della Juve

Milan e Juve si confermano le uniche due squadre imbattute in campionato. Ma con una grandissima differenza. I rossoneri (che non perdono da 24 gare) hanno vinto 8 partite su 12, pareggiandone 4, mentre per la Juventus i pareggi sono 6, decisamente troppi. Anche nel confronto diretto con Sarri, che l’anno scorso alla 12° giornata era a +8 in classifica su Pirlo.

Secondo pareggio consecutivo 2-2 per il Milan che rallenta decisamente il passo senza Ibra, Gabbia, Bennacer e Kjaer, ma non molla e rimane in vetta alla classifica in solitaria. Con un solo punto di vantaggio sull’Inter, che si aggiudica lo scontro diretto con un Napoli ridimensionato solo nella classifica, dalla sconfitta di San Siro.

