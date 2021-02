Il Milan programma il futuro: un’importante pedina vicina al rinnovo

Il Milan si muove sul fronte rinnovi: Davide Calabria è pronto a legarsi al Milan fino al 30 giugno del 2025

Il Milan e Calabria ancora insieme: secondo quanto riportato da calciomercato.com, il terzino ha trovato un’intesa di massima per proseguire il rapporto almeno fino al 2025.

LE CIFRE DELL’OPERAZIONE – Per Calabria si parla di un ingaggio che passerebbe dagli attuali 1.1 milioni ad 1.7, bonus esclusi. Un importante riconoscimento per un calciatore legatissimo alla maglia rossonera e che in questa stagione ha effettuato il definitivo salto di qualità consacrandosi come uno dei migliori nel ruolo.