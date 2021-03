Il Milan e la lotta scudetto

Le sette sorelle stanno cominciando a staccarsi tra di loro: se fino a poche giornate fa le prime sette squadre erano incluse in meno di dieci punti, ora il divario tra la prima (l’Inter di Antonio Conte) e la settima in classifica (il Napoli di Gattuso) è di tredici punti.

L’Inter sta spiccando il volo, e per ora soltanto il Milan di Pioli, complice una vittoria a Roma contro i giallorossi che ha ridato le certezze alla squadra rossonera, sembra poter tenere il ritmo dei rivali cittadini.

L’Inter di Conte

Anche le scommesse sportive segnalano come il duo di testa possa fare il vuoto, dal momento che per motivi diversi le squadre che sono attardate in classifica sembrano non poter battagliare per la lotta al primo posto. L’Inter è cambiata tantissimo negli ultimi due mesi, con l’inserimento di Eriksen che ha migliorato la qualità della manovra nerazzurra, con una solidità difensiva ritrovata e con la straordinaria coppia di attaccanti formata da Lukaku e Lautaro. Il Milan, dopo il doppio falso contro Spezia e Inter, e il sorpasso subito proprio dai cugini, andando a vincere a Roma è riuscito ad allontanare la Juventus di altri due punti, e ha ritrovato uomini in grande spolvero come Rebic e Saelemakers. Da sottolineare anche la scelta, da parte di Pioli, di schierare Tomori al posto di Romagnoli, dopo alcuni gravi errori da parte del capitano rossonero, con il difensore ex-Chelsea che ha risposto presente e ha sfoderato una grande prestazione.

24ª giornata di #SerieATIM: ecco la classifica! ⬆️ ⬇️

Condividi la posizione della tua squadra. ✍️#WeAreCalcio pic.twitter.com/m7M1vM5BTB — Lega Serie A (@SerieA) February 28, 2021

Come detto, le altre stanno incappando una serie di stop inattesi: prima fra tutte la deludente Juventus, la prima rosa in Italia per profondità e per monte ingaggi, ma che da inizio stagione non ha trovato continuità. Arrivata a marzo, la squadra di Pirlo ancora non ha una propria identità, fattore che suggerisce come sarà impossibile tenere il passo dell’Inter e, chissà, del Milan. L’Atalanta, quarta in classifica raggiungendo i bianconeri, sembra stare in un momento di forma migliore rispetto alle due squadre romane e al Napoli ricoperto di infortuni, e sembra poter garantirsi un minimo vantaggio nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Il futuro rossonero

Se l’obiettivo minimo dei rossoneri rimane la qualificazione in Champions League, la vittoria contro la Roma può aver ridato spolvero ad ambizioni anche ulteriori per Ibrahimovic e compagni. All’orizzonte si staglia anche la proibitiva sfida di Europa League contro il Manchester United, contro cui probabilmente non ci sarà proprio lo svedese. I tre punti conquistati a Roma sono una manna dal cielo per i rossoneri, entrando proprio nel mese in cui si decideranno gran parte dei giochi, sicuramente in terra europea e probabilmente anche in campionato, dal momento che l’Inter non pare intenzionata a fermarsi. Il ritrovare anche Bennacer potrebbe aiutare ulteriormente il cammino del Milan, atteso a breve ad un altro spareggio Champions contro il Napoli dell’ex-beniamino Gattuso. Sperare e credere nello scudetto è il modo migliore per garantirsi allo stesso tempo un buon vantaggio sulle altre pretendenti alla lotta per la qualificazione in Champions League, con diverse squadre in lizza per le prime quattro posizioni.