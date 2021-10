Il Milan ci crede, obiettivo scudetto: da una partenza record a Ibra-Giroud

Il Milan può credere nello scudetto. I rossoneri contro l’Hellas Verona hanno acquisito forza e fiducia. Ora il passo successivo per…

«Il Milan ci crede» – scrive l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Lo scudetto può essere un chiaro obiettivo. Miglior partenza nella storia rossonera: ecco le armi per sorpassare il Napoli e risalire in Champions League.

Il Diavolo ha 7 virtù: un gruppo maturato, una rosa allargata con rendimento al top, principi squadra assimilati, la carica dei tifosi di San Siro, Pioli perfetto anche nei cambi, la crescita dei giovani da Tomori a Tonali e l’esperienza internazionale o carica psicologica di Ibrahimovic e Giroud.