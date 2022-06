Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha commentato il sempre più probabile arrivo di Divock Origi in rossonero: le sue parole

Mario Ielpo ha parlato in questi termini di Divock Origi ai microfoni di TMW:

«Mi pare affidabile e in fondo va bene per come gioca il Milan. Non è necessario per i rossoneri un bomber da… 100 gol. Il Milan arriva con tanti giocatori al gol, l’importante è che giochi bene».