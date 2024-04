Icardi, voglia di Italia per l’ex obiettivo del Milan? La verità sulla Juve e la priorità dell’argentino. Il punto sull’ex Inter

La foto pubblicata ieri sui social da Wanda Nara con la felpa della Juve aveva fatto letteralmente infiammare le tifoserie di tutta Italia pensando ad un possibile ritorno di Mauro Icardi nel nostro campionato. L’ex capitano dell’Inter in passato era stato accostato anche al calciomercato Milan.

Il giornalista Nicolò Schira su X chiarisce come l’argentino non sia un obiettivo dei bianconeri, così come il club torinese non abbia avuto alcun colloqui con la moglie e agente del calciatore. Ad essere realmente interessata all’ex bomber nerazzurro è invece una squadra dell’Arabia Saudita che avrebbe fatto una ricca offerta per averlo: tuttavia la priorità del giocatore sembra essere quella di restare al Galatasaray.