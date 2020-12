Ibrahimovic: «Vinco il 90%-95% delle partitelle in allenamento»

Ibrahimovic intervistato da Massimo Ambrosini. L’attaccante del Milan ha parlato del passato, presente e futuro del Milan e non solo

Ibrahimovic e Massimo Ambrosini hanno dato vita ad una lunga e interessante intervista andata in onda venerdì sera nel corso del programma “23” prodotto da Sky Sport. Ecco degli estratti delle parole dello svedese sulle partitelle e sul suo fisico:

PARTITELLE – «Con voi (Ambrosini e il suo Milan ndr) avevate già vinto tutto e se io mi arrabbiavo in allenamento era per farvi uscire l’ultima adrenalina. C’era gente che non sapeva se continuare a giocare o meno. Seedorf era uno che rispondeva alle provocazioni e mi piaceva perché mi caricava. Quante volte ti ho battuto qui? (ad Ambrosini ndr), vincevo il 90-95% delle partite in allenamento e quelle erano delle battaglie».

FISICO – «Con l’età ciò che conta è mantenersi fisicamente. Credo di stare meglio di prima, sono più grosso muscolarmente, lo dico anche io».