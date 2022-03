Ibrahimovic svela: «Ecco chi sono i miei idoli nello sport e nel calcio»

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato qualche dichiarazione ai canali ufficiali della UEFA. Le parole del campione svedese.

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato qualche dichiarazione ai canali ufficiali della UEFA. Le parole del campione svedese.

IDOLI DELLO SPORT – «Mio padre mi faceva vedere spesso Muhammad Ali in TV. Mi piaceva quel carattere. Lui era un fuoriclasse a parole ma lo era anche sul ring. Non parlava perché era presuntuoso, ma perché era sicuro di sé; anch’io sono così. Per me il miglior giocatore della storia è Ronaldo “il Fenomeno”. L’ho seguito e l’ho ammirato. Ha fatto cose che tutti volevano fare, cose che non si erano mai viste prima, e tutti hanno cercato di copiarlo. Quando andavamo a giocare al parco con gli amici, cercavamo tutti di fare le stesse cose. Poi l’ho conosciuto davvero e ho giocato contro di lui – purtroppo mai con lui – e improvvisamente tutto quello che era irreale è diventato reale».