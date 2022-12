Ibrahimovic sul rientro: «Fosse per me avrei giocato la prima gara». Le dichiarazioni dell’attaccante rossonero

Zlatan Ibrahimovic parla così del suo rientro in campo. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Se fosse dipeso da me, sarei tornato per la prima partita di campionato. Ma purtroppo non è così, non c’è una data e nemmeno un obiettivo. Quando starò bene e sarò pronto, rientrerò. Ho già un’esperienza dopo il mio primo infortunio, a volte quando si fissano degli obiettivi poi non si è ancora pronti. Quando sarà ancora non lo so, ma l’importante è che sto seguendo tutti gli step per rientrare e rientrare bene, perché non voglio che si faccia giocare Ibrahimovic per quello che ha fatto in passato. Voglio portare risultati quando rientro, altrimenti vado in panchina o in tribuna».