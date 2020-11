Ibrahimovic: «Sono come Benjamin Button. Ecco quando smetterò»

Ibrahimovic torna sul paragone con Benjamin Button e fa una promessa a tutti gli appassionati di calcio: «Giocherò finché avrò la forza»

Ibrahimovic torna sul paragone con il personaggio di Benjamin Button, anche lo svedese ringiovanisce ogni giorno che passa:

«Mi considero come Benjamin Button, ogni giorno ringiovanisco. Prometto che giocherò fino a che riuscirò a farlo. Finché sarò in grado giocherò ad alto livello. Il giorno in cui non ci riuscirò smetterò di giocare perché ho bisogno di sentirmi vivo e di sentire di star restituendo qualcosa».