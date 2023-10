Ibrahimovic scopre le carte: ritorno al Milan a una sola condizione

Ibrahimovic scopre le carte: c’è una condizione per il ritorno al Milan dello svedese. Tutti gli aggiornamenti

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic si sono salutati lo scorso giugno, ma lo svedese ha promesso di ritornare in società un giorno. Come riportato da Calciomercato.com, il suo ritorno potrebbe andare in porto solo a questa condizione.

Lo svedese ha le idee chiare: no ad un ruolo di facciata, vuole una mansione che gli permetta di agire e incidere attivamente sul mondo Milan. I contatti, intanto, proseguono con la prospettiva di rivedersi nelle prossime settimane per fare un nuovo punto.