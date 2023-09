Ibrahimovic può tornare al Milan, ma con quale ruolo? Tutte le ipotesi sul tavolo: le ultimissime sullo svedese

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Ma in quale ruolo? Quello di Club Manager è sicuramente quello ancora più facilmente percorribile anche se non stuzzica Ibra.

Una posizione da vice di Pioli oggi non è possibile perché Ibra dovrebbe svolgere dei corsi da allenatore per ottenere il patentino e sedere in panchina. Stesso discorso per affiancarsi a Moncada e D’Ottavio come dirigente. Una situazione attuabile è quella di ricoprire la carica di vice-presidente. Infine c’è la chance di entrare sì nello staff di Pioli, ma con un ruolo tutto da studiare, borderline fra mental coach e motivatore. Ipotesi e opportunità per riavere Ibrahimovic in società. A riportarlo è Calciomercato.com.