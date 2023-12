Ibrahimovic a San Siro per Milan Monza? Zlatan in dubbio. Ecco perchè

Zlatan Ibrahimovic a San Siro per Milan-Monza? Il dirigente rossonero resta in dubbio per una forte febbre. Le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la presenza di Zlatan Ibrahimovic oggi a San Siro per Milan-Monza, in quella che sarebbe la sua prima uscita pubblica da nuovo dirigente rossonero, è ancora in dubbio.

Lo svedese infatti negli ultimi tre giorni è stato colpito da un forte attacco influenzale: solo se riuscirà a smaltirlo sarà regolarmente presente.