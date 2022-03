Ibrahimovic Pioli, accordo per il finale di stagione: ecco come sarà gestito il fuoriclasse svedese

Come scrive il Corriere dello Sport Stefano Pioli punterà ad aumentare il minutaggio di Ibrahimovic nelle prossime partite. Contro l’Empoli lo svedese vorrebbe giocare un tempo e potrebbe essere una soluzione nelle partite in cui ci sarà bisogno di maggiore presenza in area di rigore.

In accordo con l’allenatore Ibra sarà gestito nel migliore dei modi, sia considerando una possibile staffetta con Giroud, ma anche come compagno di reparto per un eventuale modulo a due punte contemporaneamente.