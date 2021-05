Ibrahimovic: oggi la risonanza, ecco le ultime sull’infortunio dello svedese

Zlatan Ibrahimovic salterà certamente la gara contro il Torino e sarebbe in forte dubbio anche per il Cagliari e l’Atalanta

Allarme Ibrahimovic: il gigante svedese salterà certamente il match di domani sera contro il Torino dopo il problema al ginocchio rimediato domenica contro la Juventus di Andrea Pirlo.

L’ex Manchester Utd, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe a forte rischio anche per il Cagliari e l’Atalanta. Oggi la risonanza per definire l’entità dell’infortunio. Zlatan è troppo importante per il Milan e il giocatore vorrebbe stringere i denti per questo finale di stagione e per l’Europeo.