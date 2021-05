Ibrahimovic non rinuncia agli Europei: «Non è finita finché non lo dico io»

Ibrahimovic vuole tornare per gli Europei e prova ad accelerare il proprio rientro. Andersson può inserirlo entro il primo giugno

«Non è finita finché non lo decido io» con questa frase pronunciata sui social come didascalia del lavoro individuale svolto a Milanello, Zlatan Ibrahimovic lancia un segnale verso Euro 2020.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centravanti svedese, attualmente fuori dalle convocazioni a causa di un infortunio, non ha proprio voglia di seguire gli Europei da casa e starebbe facendo di tutto per accelerare i tempi di recupero e poter rientrare nella lista definitiva che il Ct Andersson dovrà consegnare entro il 1° giugno per consegnare all’UEFA le liste definitive