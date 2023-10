Ibrahimovic torna al Milan? Cardinale conta di riuscire a convincere l’ex attaccante rossonero: le ultimissime

L’edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto sul possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, fornendo importanti aggiornamenti a riguardo.

Cardinale non è ancora riuscito a convincere l’ex attaccante a tornare in rossonero nelle vesti di dirigente, ma spera e conta di riuscire presto nel suo intento per dare a Pioli una figura su cui poter fare affidamento.