Ibrahimovic Milan, SPUNTA un ANEDDOTO che CONFONDE i tifosi! Presa di POSIZIONE dello svedese, TUTTI i dettagli

Ibrahimovic-Milan, spunta un aneddoto che confonde i tifosi: lo svedese ritiene limitante il ruolo di semplice team manager

Clamorosa indiscrezione rivelata da Monica Colombo, nota giornalista, a calciomercato.it sulla figura di Zlatan Ibrahimovic all’interno del mondo rossonero.

Ibra considererà molto limitante questa posizione di andare a sostenere il gruppo, confessare i giocatori, parlare con l’allenatore di cosa non va. Ha molti altri interessi, è come se fosse un’azienda e come se non potesse svolgere solo questo compito, che ritiene limitante.