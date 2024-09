Ibrahimovic Milan, giornata INTENSA a Milanello: ha fatto QUESTO con Fonseca, la squadra e i tifosi. Tutti i retroscena

E’ stata una giornata intensa quella vissuta oggi da Ibrahimovic a Milanello, quasi come se fosse una piena rimmersione nel mondo Milan dopo i giorni di lontananza.

A spiegarlo è Manuele Baiocchini a Sky Sport raccontando che il dirigente svedese è arrivato intorno alle 11, poco prima dell’inizio dell’allenamento. Ibrahimovic ha voluto parlare con Fonseca e la squadra negli spogliatoi. Il suo discorso ha avuto toni pacati e calmi allo scopo di motivare tutti per uscire insieme dalla crisi. Ibrahimovic ha poi seguito l’allenamento da bordocampo, intrattenendosi con qualche giocatori per rapidi colloqui. L’ex attaccante è passato anche in ufficio e si è fermato a salutare i tifosi fuori da Milanello cosa che fa di rado. Tutto per questo per trasferire un po’ del suo spirito al Milan ed evitare l’ennesimo ribaltone.