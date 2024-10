Ibrahimovic Milan, Gullit SICURO: «Farà BENISSIMO, ha una caratteristiche che SICURAMENTE non perderà»

Ibrahimovic Milan, Ruud Gullit, leggenda rossonera, ha fatto i complimenti allo svedese per il suo nuovo ruolo di dirigente

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ruud Gullit, leggenda del Milan, ha parlato così di Ibrahimovic:

IBRAHIMOVIC DIRIGENTE – Mi piace? Moltissimo. Ibra era un calciatore diverso dagli altri e adesso è una persona… diversa dalle altre. Non è convenzionale nel modo di comunicare, ma sicuramente i suoi atteggiamenti aiutano a togliere pressione alla squadra. Non fa mai niente di casuale e le sue conferenze stampa non sono noiose. Il mondo del calcio ha bisogno di lui com’è. Anzi di Ibrahimovic ne servirebbero altri. Soprattutto perché è competente e il talento lo riconosce a prima vista. Sono convinto che al Milan farà un bel lavoro: voleva sempre vincere e adesso non credo abbia cambiato mentalità».

L’INTERVISTA DI GULLIT ALLA GAZZETTA DELLO SPORT