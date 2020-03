Ibra ama molto Milano, ma Elliott non fornisce garanzie riguardo alla sua futura permanenza

Una situazione molto complicata in casa Milan, i conti sono in rosso e il futuro incerto. La società pensa in positivo, ma serve un cambio di marcia. Zlatan Ibrahimovic, sta pensando che fare. Milano è la sua città, ma non ha sufficienti garanzie dal club.

Gattuso lo chiama a Napoli, ma ancora non c’è stato un contatto reale

Solo un’ipotesi quella di vedere Ibra il prossimo anno in quel di Napoli. Il Milan ancora non ha parlato con il giocatore. Raiola attende novità e una proposta a breve.