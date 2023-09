In questi giorni si è parlato di un possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan. Sul suo canale Youtube Pellegatti ha detto la sua opinione

Le parole di Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube in merito ad un possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan:

«Si è parlato tanto di un ruolo di Ibrahimovic al Milan. Qualcuno dice che può fare il vice presidente, qualcuno dice che può fare il consulente di Gerry Cardinale, qualcuno che potrebbe essere coinvolto a Milanello in ogni decisione, non tecnica chiaramente, ma vi dico qual è la verità oggi… la verità è che Ibra ha deciso di non decidere in questo momento. Ha tanto nella testa, gli piacerebbe fare l’agente, magari, chissà, l’allenatore, dedicarsi all’attività di imprenditore. La verità è che deve ancora decidere, non è detto che non venga al Milan. Magari trovano un incarico che lo solletichi… datemi retta, Ibra non ha ancora deciso tra le varie possibilità. Qualcuno ha parlato che possa affiancare Pioli, sedendo in panchina, o Moncada… signori, servono i patentini, non puoi farlo senza degli esami. Lasciamolo riflettere, quando sarà stanco di fare solo il semplice imprenditore, prenderà la sua scelta. Ibra per adesso ha deciso di non decidere»