Ibrahimovic Milan, Cardinale gli affida pieni poteri: deciderà su queste TRE questioni. TUTTI gli aggiornamenti

Zlatan Ibrahimovic nelle prossime settimane prenderà di fatto in mano il Milan e plasmerà il futuro del club rossonero. Lo ha deciso Cardinale: lo svedese deciderà in particolare su tre questioni.

Innanzitutto sulla costruzione della rosa della nuova squadra, quindi di riflesso sulle strategie da adottare nel prossimo mercato e per ultimo, ma non per importanza, il futuro di Pioli. Lo scrive Tuttosport.