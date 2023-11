Ibrahimovic Milan, slitta ancora l’annuncio ufficiale: cosa succede

Ibrahimovic Milan, slitta ancora l’annuncio ufficiale del suo ritorno in rossonero da dirigente: cosa succede

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Zlatan Ibrahimovic, ormai prossimo a tornare al Milan nelle vesti di dirigente.

L’annuncio di un suo rientro in rossonero non è in programma nelle prossime 24 ore ma resta nell’aria, decisamente atteso. Il feeling con Cardinale è solido ed è cresciuto in questi mesi, ma resta da definire ancora il ruolo dello svedese nel Milan.