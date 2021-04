Ibrahimovic, il ct della Svezia: «Al Mondiale? Dipende da un fattore»

Jan Andersson, commissario tecnico della Svezia, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: ecco le sue dichiarazioni sull’attaccante

Jan Andersson, ct della Svezia, ha parlato a Fotbollskanalen di Zlatan Ibrahimovic.

«Se regge fisicamente ed è motivato… perché no. È un giocatore unico. Quando si allena ha la voglia di un ragazzino ed è ancora in grado di giocare come sempre. È un percorso che va fatto passo dopo passo. Certo, se dal punto di vista fisico dovesse tenere, così come nelle motivazioni, non avrei problemi a convocarlo. Manca un anno e mezzo però, pensiamo all’Europeo. Poi valuteremo».