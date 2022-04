Esempio Ibrahimovic: due ore extra di palestra. Alcuni compagni lo seguono: la positività dello svedese nello spogliatoio

Zlatan Ibrahimovic continua a ponderare il suo futuro ma intanto si impegna per dare il suo contributo in questa volata finale di stagione.

Come racconta il Corriere della Sera dopo l’allenamento di ieri mattina Ibra si è fermato per un paio d’ore extra in palestra e risulta che più d’uno dei suoi compagni lo abbia seguito.

Non avrà più il posto da titolare assicurato, le gerarchie sono cambiate e oggi è giusto che Giroud l’ammazzagrandi sia il titolare, ma il retroscena che arriva dal quartier generale del Milan racconta benissimo l’atmosfera che si respira dentro al mondo rossonero