Ibrahimovic erede di Raiola: clamoroso scenario per il futuro di Zlatan che potrebbe entrare nell’agenza dell’amico procuratore

Secondo Tuttosport la scomparta di Mino Raiola ha aperto un nuovo scenario nel futuro di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese secondo alcune voci potrebbe entrare a far della One, l’agenzia che Mino ha lasciato in eredità al cugino Vincenzo e all’avvocato brasiliano Rafaela Pimenta.

Il ruolo di Ibrahimovic sarebbe quello di rappresentare l’agenzia, di essere l’uomo forte affiancato ai vati agenti e una sorta di calamita per i nuovi assistiti ma anche per trattenere quelli attualmente sotto contratto. Tutto questo ovviamente se Zlatan dovesse decidere di appendere gli scarpini al chiodo a fine stagione. L’alternativa resta quella di ricoprire un ruolo a dirigente nel Milan.