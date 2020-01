Ibrahimovic, ecco il sogno dello svedese a San Siro

Ibrahimovic oggi è stato accolto con grande entusiasmo dalla Curva Sud. Striscioni, applausi durante il riscaldamento e un boato

Zlatan Ibrahimovic oggi è stato accolto con grande entusiasmo dalla Curva Sud. Striscioni, applausi durante il riscaldamento e un boato all’ingresso in campo nel secondo tempo. Lo svedese è ritornato al Milan, club con il quale aveva vinto uno scudetto e dau cui se ne era dovuto andare per motivi societari.

Ibra ha chiaramente espresso il sogno nel breve termine. Contro la Sampdoria l’obiettivo era segnare per far esplodere San Siro: «Sono molto emozionato per l’abbraccio a ‘San Siro‘, ero molto concentrato in campo per fare un gol ed andare a fare l’esultanza come Dio sotto la curva. La prossima partita il gol arriva» – ha dichiarato l’attaccante milanista.