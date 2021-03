Ibrahimovic e quel conto in sospeso contro la Fiorentina

Zlatan Ibrahimovic domani dovrebbe tornare titolare in Serie A. Lo svedese ha un conto in sospeso con la Fiorentina

Zlatan Ibrahimovic domani dovrebbe tornare titolare in Serie A. Lo svedese, che contro il Manchester United ha giocato nel secondo tempo, ha voglia di rivalsa. Nella scorsa stagione a Firenze fu annullato un gol regolare per un presunto fallo di mano. Quell’episodio condizionò la sfida dei rossoneri e non fu mai digerito da Ibra.

Domani sarà l’occasione per prendersi una rivincita e lanciare il gruppo verso il traguardo Champions.