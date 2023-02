Ibrahimovic: «De Ketelaere ricorda me all’Ajax»

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato anche del momento vissuto da Charles De Ketelaere: le sue dichiarazioni

Intervistato da Sky dopo Atalanta-Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così di Charles De Ketelaere:

«L’ho visto bene, rivedo un po’ me stesso in lui. All’Ajax questo momento mi è durato un anno. E’ tutto nuovo per lui, è in un paese nuovo e ci sono cose che lo influenzano in campo. Quando si sbloccherà partirà. Lui sta bene e si deve solo sbloccare. Deve fare ciò che gli chiede il mister».

