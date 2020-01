Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara pareggiata contro la Sampdoria questa sera a San Siro

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato al termine della gara giocata questa sera a San Siro contro la Sampdoria e pareggia per zero a zero. Ecco le sue parole:

«L’urlo di San Siro è stato bello, ho sentito tanta adrenalina e tanta emozione. Il rapporto che ho con questi tifosi è sempre bello, mi hanno portato indietro di 10 anni. Nell’ultimo passaggio manca molta fiducia e siamo ancora poco concreti. Dobbiamo capire cosa occorra fare per fare uscire il massimo dalla squadra, sono qui da 3 giorni. Leao? ho detto a lui come muoversi e cosa fare perché questi sono dettagli che arrivano solo con l’esperienza. Io non mi emoziono mai? No, in campo sono concentrato ma sono molto emozionato».