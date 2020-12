Ibrahimovic ancora out: Maldini scruta il mercato degli attaccanti

In questo avvio di stagione Ibrahimovic ha saltato undici gare prima di questo ennesimo stop: urge un’alternativa dal mercato

Zlatansi è fermato di nuovo. Il centravanti svedese era tornato venerdì in gruppo facendo sognare i tifosi milanisti che già pregustavano di vederlo di nuovo in campo contro il Sassuolo. Qualche ora dopo la comunicazione: soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo, nuovi controlli tra dieci giorni.2020 finito dunque per il capocannoniere del campionato che, vista età e stazza, dovrebbe fare il proprio rientro in campo nella seconda metà di gennaio. Un altro stop forzato che allungherà la già pesante lista di gare saltate da Ibra nel corso di questa stagione (undici) e che obbliga la dirigenza rossonera a rivedere i piani in vista di gennaio.In assenza di Ibra il ruolo di centravanti al Milan è stato affidato da Pioli alternativamente a(prima scelta),e Lorenzocon scarsi risultati. I tre attaccanti infatti, quando chiamati a sostituire Zlatan, hanno messo a segno solo una rete in totale. La vetta della classifica e il triplice impegno (campionato, Europa e Coppa) impone l’urgenza di provvedimenti adeguati nella prossima sessione di calciomercato, prima che sia troppo tardi.