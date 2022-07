Ibrahimovic si allena in Sardegna: rientro previsto a gennaio per lo svedese del Milan

Dopo il ritiro su Lago di Garda, Zlatan Ibrahimovic ha scelto la Sardegna per proseguire la sua vacanza-lavoro: in questi giorni si sta allenando al campo Biagio Pirina di Arzachena. Poi lo svedese tornerà a Milanello per seguire il programma di recupero stilato dallo staff medico rossonero.

Il suo contributo ci sarà presumibilmente da gennaio in avanti, quando è previsto il rientro in campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.