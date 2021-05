Ibrahimovic aggiunge il Benevento alla sua lista: il traguardo dello svedese

Zlatan Ibrahimovic potrebbe aggiungere il Benevento alla sua lista di avversarie affrontate in carriera. Le sue statistiche

Zlatan Ibrahimovic può tagliare diversi traguardi contro il Benevento. Lo svedese tornerà con tutta probabilità a guidare l’attacco del Milan nella sfida di questa sera a San Siro. Le Streghe diventeranno così il 100esimo avversario affrontato in carriera nei top 5 campionati europei.

Con un gol inoltre, potrebbe diventare il primo giocatore negli anni ’00 a segnare ad 80 squadre diverse nei maggiori campionati europei, raggiungendo anche il traguardo delle 150 reti segnati in gare interne (sempre nei top campionati d’Europa). Attualmente poi, Ibra si trova a -6 dal 10° posto di Pippo Inzaghi nella classifica marcatori all-time del Milan in Serie A (67 per Zlatan, 73 per SuperPippo).