Ibrahimovic: «A vent’anni ne avrei fatti altri. Io guida del Milan? Mi piace»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato al termine della gara vinta per 2-0 dai rossoneri contro il Bologna grazie proprio ad una sua doppietta

Intervistato da Sky Sport al termine della gara vinta contro il Bologna, Zlatan Ibrahimovic ha così parlato della gara vinta questa sera contro il Bologna grazie ad una sua doppietta: «Sto bene, sto lavorando. Questa è la seconda partita ufficiale: oggi abbiamo vinto e potevo fare più gol, se avevo 20 anni potevo farne altri due ma fortunatamente ne ho 38. Sono come Benjamin Button, nato vecchio muoio giovane. Oggi è andato bene, si vede che non siamo ancora al 100%, abbiamo commesso qualche errore che normalmente non facciamo ma l’importante era vincere e cominciare bene. L’obiettivo è fare meglio dell’anno scorso, tutti i giovani stanno facendo bene, lavorano, ascoltano e hanno mostrato grande disciplina. Bisogna soffrire, lavorare e stare concentrati ogni giorno».

OBIETTIVI – «Quest’anno dobbiamo pensare una partita alla volta, fare bene e giocare con fiducia giocando come se fosse una finale. Gli obiettivi sono in alto. Io la guida del Milan? Mi piace avere questa responsabilità, la mia più grande pressione arriva da me stesso. Voglio essere messo allo stesso livello di chi ha 20 anni».