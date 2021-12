Ibrahimovic a secco in Svezia: ecco chi ha vinto il Pallone d’Oro svedese

Zlatan Ibrahimovic è rimasto a secco in Svezia. Infatti, il Pallone d’Oro svedese non è stato assegnato a lui. Ecco chi ha vinto il premio

Il Lipsia ha comunicato che Emil Forsberg ha vinto il Guldbollen, ossia il Pallone d’Oro svedese. Niente riconoscimento in questo 2021 per Zlatan Ibrahimovic, che in carriera lo ha comunque vinto in 12 occasioni.

Forsberg, classe 1991, è al primo successo e si è meritato il riconoscimento dopo anche i 4 gol segnati ad Euro 2020 nelle sfide contro Slovacchia, Polonia (doppietta) e Ucraina.