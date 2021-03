Ibrahimovic a Sanremo: il resoconto della serata insieme a Mihajlovic

Ecco com’è andata la serata di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo insieme al suo grande amico Sinisa Mihajlovic

Non è stata per niente una serata banale questa di Ibrahimovic alla terza sera di Sanremo, tra ritardi, viaggi in motocicletta, battute e canzoni insieme a Mihajlovic. Ecco un resoconto della serata.

Ibrahimovic a Sanremo: il riassunto della serata

23:05 Amadeus presenta Ibrahimovic, lo svedese entra sul palco dell’Ariston. «Ho fatto ritardo per un incidente in autostrada, spero che nessuno si sia fatto male. Sono stato 3 ore fermo nella mia macchina ho detto all’autista che dovevo uscire. Ho fermato un motociclista e gli chiesto se mi poteva portare a Sanremo, meno male che era milanista. Per 60 km mi porta a Sanremo, poi si ferma e mi fa “Era la prima volta che andavo in autostrada”, ho anche il video. Ha salvato il mio festival, non il tuo.» Viene proiettato il video. «Ieri ero a casa mia, perchè non lo avete fatto a casa mia il Festival? Regola numero 4, se Zlatan non va da Festival, Festival va da Zlatan. A casa c’è posto, orchestra all’ingresso, cantanti in salotto, ragazze con Zlatan e tu (Amadeus) a farmi caffè in cucina. Achille Lauro? In garage a controllarmi le macchina che i ladri hanno paura di lui.»

23:10 Ibra presenta la prossima canzone, ma a modo suo: «Tu non dici quello che Zlatan deve fare, Zlatan decide.»

23:32 Arriva il momento di Sinisa Mihajlovic, presentato proprio da Zlatan Ibrahimovic: «In campo è stato forte quasi quanto me.»

23:33 «La nostra storia di amicizia è nata con una testata che gli ho tirato – dice Zlatan – Era Juventus-Inter, non mi ricordo com’era finita (ride n.d.r.). Aveva più esperienza di me, sono caduto nel gioco della provocazione.» Mihajlovic aggiunge: «Quando è venuto all’Inter volevo restituirgli la testata, l’affetto lo dimostriamo così, è il nostro amore.»

23:35 «Sinisa come allenatore era top, sempre primo in allenamento ed in palestra. Una caratteristica che gli ruberei? Le punizioni, le tira come i rigori, non come me.» Sinisa lancia la bordata: «In realtà lui mi invidia la Coppa dei Campioni. C’è chi la gioca e chi la vince, io ho vinto.»

23:39 Ibra: «Avversari più forti? Ho giocato 800/900 partite e ho incontrato tanti avverasari forti. Sinisa era uno di questi, Maldini era forte e tosto ma onesto, Chiellini invece mi stimola tanto.» Mihajlovic: «Per marcare Ibra non ne basta uno, neanche due.»

23:40 Ibrahimovic sulla malattia di Mihajlovic: «Quando ho sentito la notizie della malattia di Sinisa non avevo la forza di chiamarlo. Quando l’ho telefonato non riuscivo a dargli forza ed energia, anzi, lui la dava a me. Normalmente sono io che do ad altri. Alla fine gli ho detto: “Se posso fare qualcosa per te, la faccio.”, mi ha risposto: “Mi serve un attaccante che faccia gol”.» Mihajlovic: «Giocare con me al Bologna? Sarebbe un peccato averlo senza pubblico, meglio così.»

23:47 È il momento della performance. Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic si esibiscono in “Io vagabondo” dei Nomadi insieme a Rosario Fiorello ed Amadeus.