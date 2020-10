Ibrahimovic a Milanello: le immagini del suo ritorno in gruppo VIDEO

Ibrahimovic a Milanello: il centravanti svedese questa mattina ha sostenuto tutto l’allenamento insieme ad i compagni VIDEO

Ibrahimovic a Milanello: lo svedese è guarito dal Covid-19 e questa mattina ha sostenuto l’intera sessione di allenamento in gruppo assieme ai propri compagni. Buone notizie per Stefano Pioli che potrà così contare sul proprio leader in attacco per il derby in programma sabato prossimo a San Siro contro l’Inter.

Zlatan, che era rimasto in isolamento domiciliare, da oggi fa nuovamente parte della lista dei disponibili del tecnico rossonero.