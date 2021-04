Ibra, rinnovo si ma con un accordo importante prestabilito che prevede la non partecipazione ad eventi importanti come quello di Sanremo

Ibra, rinnovo si ma con un accordo importante prestabilito che prevede la non partecipazione ad eventi importanti come quello di Sanremo. Gazzetta dello sport di questa mattina lo spiega e lo sottolinea come impegno importante garantito dal giocatore nei confronti dell’ennesimo rinnovo.

NO A SANREMO- “Nell’intesa- si legge a pag. 10- sono stati inseriti i consueti bonus, sia individuali che di squadra. Non sono segnalate clausole particolari, ma a differenza dell’anno scorso il centravanti ha garantito che non avrà impegni extraprofessionali particolari: insomma non c’è un nuovo Festival all’orizzonte”.