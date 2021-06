Ibra: «Prossima stagione? Avremo due squadre più solide delle altre»

Ibra ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello sport nella quale racconta di se stesso ma anche del momento magico del Milan

Ibra ha rilasciato una lunga intervista a Gazzetta dello sport nella quale racconta di se stesso ma anche del momento magico del Milan.

EQUILIBRIO TOTALE- «Ci sono squadre che dopo la pandemia soffrono economicamente e non possono più muoversi come in passato. Atalanta e Milan mi sembrano i club più solidi da questo punto di vista. Poi vedremo che cosa succederà in campo. Sarà come un altro capitolo per il Milan. Un campionato difficile, bisognerà lottare con Atalanta, Inter, Juve, Napoli… Un bell’equilibrio. Io riproverò a vincerlo, e con me i miei compagni».

QUALCOSA ANCORA DA FARE- «Finora ho fatto quello che volevo, poi non ho piani di lungo periodo. Quando li ho fatti, di solito è accaduto il contrario di quello che avevo previsto. Quindi vivo alla giornata, carpe diem. Accade quello che deve accadere».