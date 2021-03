Ibra in soccorso di Pioli: il Milan ha bisogno dei goal di Zlatan

Ibra tornerà titolare nella gara di domenica al Franchi con la Fiorentina: lo svedese vuole trascinare il Milan in Champions dopo 7 anni

Zlatan Ibrahimovic è tornato. La mezz’ora finale contro il Manchester United non ha prodotto la qualificazione dei rossoneri ai quarti ma ha restituito al gruppo di Pioli il suo totem indiscusso. Lo svedese ha patito molto l’assenza dal terreno di gioco in queste ultime settimane e ha come obiettivo un finale da protagonista.

FUTURO INSIEME – Ibrahimovic vuole giocare la Champions con il Milan. Nonostante le dichiarazioni di facciata, il desiderio dell’ex PSG è proprio questo. Tutti sono pronti a scommettere che Zlatan centrerà il bersaglio.