I giovani di Milan e Inter uniti dagli stessi colori: i dettagli

Squadre miste sul campo del Centro Tecnico Federale di Casnate con Bernate per dire no alle discriminazioni razziali

Un campo di calcio, tanti giovani atleti e un pallone. Tanto basta per giocare, sorridere e divertirsi insieme.

Ecco come nasce l’attività promossa dalla FIGC – Settore Giovanile Scolastico, che ha radunato gli U12 di Milan e Inter in un mini torneo a squadre miste per la promozione dei valori sani che lo sport sa trasmettere: inclusione, rispetto e socialità.

A fare da palcoscenico il Centro Tecnico Federale di Casnate con Bernate, in provincia di Como, dove i piccoli rossoneri e nerazzurri si sono identificati sotto gli stessi colori.

L’iniziativa che si è svolta davanti ai rappresentanti di FIGC, Milan e Inter, infatti, rientra nella campagna federale #UnitiDagliStessiColori nata lo scorso anno in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, istituita dall’Onu nel 1966 e che si celebra ogni 21 marzo.

Una vera e propria festa dello sport quella di Casnate, allo stesso tempo un momento educativo, dove a vincere è stato lo stare insieme indipendentemente dalla squadra di appartenenza e dal luogo di provenienza. Questo è il calcio che ancora una volta sa unire e non dividere, sa divertire e non creare tensioni, mostrando l’impegno sempre maggiore di FIGC e dei Club affinché i giovani possano inseguire i propri sogni liberi da ogni forma di discriminazione.

Al termine del torneo tutti i calciatori accompagnati dai genitori hanno partecipato al terzo tempo, momento di convivialità collettivo.