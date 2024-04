Hojbjerg Milan, proposto il mediano del Tottenham! Il prezzo e la risposta del club rossonero: tutti i dettagli

Nel corso della prossima sessione di mercato il Milan andrà a caccia anche di un nuovo centrocampista per completare il proprio reparto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ai rossoneri sarebbe stato proposto Hojbjerg.

Il centrocampista danese è in uscita dal Tottenham e ha un costo di circa 20 milioni di euro. Tuttavia al momento non è una pista che scalda particolarmente la dirigenza, concentrata su altri profili come Fofana del Monaco.