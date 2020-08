Highlights Milan-Cagliari: le migliori azioni ed eventuali gol del match valevole la trentottesima giornata di Serie A in diretta LIVE

Highlights Milan-Cagliari: segui il live di Milan News 24 e guarda in diretta le migliori azioni del match di campionato in programma questa sera allo stadio “San Siro” di Milano e valevole per la trentottesima giornata di Serie A 2019/2020 a partire dalle ore 20;45.

44’ CRAGNO PARA IL RIGORE DI IBRA: lo svedese ha cercato di spiazzare Cragno, ma non ci è riuscito e infatti l’ha parato

This guy is 55 pic.twitter.com/gPFYXGNjqm — Para (@Paracelsus) August 1, 2020

43’ RIGORE per il Milan: cross dalla destra di Calabria che serve in mezzo all’area Ibra. La palla, dopo essere stata colpita di testa dallo svedese, impatta su Ceppitelli

Man of the match performance from Calabria pic.twitter.com/kPbrS1y9ZQ — Para (@Paracelsus) August 1, 2020

23’ Che prodezza di Leão ma solo traversa: cross dalla destra di Calabria e il portoghese si coordina e in rovesciata pirotecnica trova solo la traversa.. peccato

Calabria and Leão match made in heaven pic.twitter.com/uzvqWQLxdm — Para (@Paracelsus) August 1, 2020

10’ AUTOGOL DEL CAGLIARI: Leão controlla bene la palla e calcia sul secondo palo colpendo il palo. Sul rimbalzo Klavan non può far nulla e la palla entra in porta

GOAL MILAN Great work Zlatan, Leão ball roll unneeded tho pic.twitter.com/ry6XYUBZcL — Para (@Paracelsus) August 1, 2020

1′ iniziata la partita