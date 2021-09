Highlights e Gol Lazio Milan femminile: le immagini del match – VIDEO

Il Milan Femminile ha vinto anche nella terza giornata di campionato. Dopo il successo sulla Sampdoria, le ragazze di Ganz hanno battuto la Lazio Women per 1-8 portandosi a punteggio pieno. Grande protagoniste del match Valentina Giacinti,che ha realizzato un poker personale e Thomas, con una doppietta. Di Boquete e Cortesi le altre reti.

Il club rossonero ha pubblicato sul proprio canale Twitter, il video con i gol e gli highlights del match.

The eight wonders of #LazioMilan: relive the Rossonere’s matchday 3 goal parade ⏪🤩

Otto gol delle rossonere e tanto spettacolo: riviviamo la vittoria esterna sulla Lazio ⏪🤩#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/rEX5vlrwmG

