Hermoso Milan, sarà derby di mercato! Offerto questo stipendio al difensore ULTIME

Hermoso Milan, sarà derby di mercato! Offerto questo stipendio al difensore. Le ULTIME notizie di mercato

La Gazzetta dello Sport insiste sull’interesse da parte del calciomercato Milan e dell’Inter per Mario Hermoso: il centrale 28enne non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno con l’Atletico Madrid e potrebbe dunque trasferirsi a parametro zero.

L’Inter sarebbe pronto ad offrirgli un quadriennale con l’opzione per il quinto anno. Al calciatore verrebbe inoltre offerto un robusto stipendio da 5 milioni di euro a stagione più bonus. I rossoneri osservano interessati per la prossima sessione di mercato.